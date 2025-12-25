Роддик уверен, что Медведев вернется в топ-10 мирового рейтинга в 2026 году

Экс первая ракетка мира американец Энди Роддик поделился мыслями о перспективах российского теннисиста Даниила Медведева в сезоне-2026.

«Я считаю, он войдет в топ-10. Да, он выиграл один матч на турнире «Большого шлема», но все равно закончил сезон на 13-м месте. Это, возможно, самый высокий рейтинг с таким результатом на «мэйджорах». И дело не в том, что он не умеет играть на «Больших шлемах». Он выиграл один, был в финалах еще трех или четырех. Я думаю, Медведев вернется в топ-10 в следующем году, я абсолютно в этом уверен», — сказал Роддик в своем подкасте.

В сезоне-2025 Медведев выиграл один турнир — в Алма-Ате (Казахстан). Этот трофей стал для 29-летнего россиянина 21-м в карьере на уровне АТР. Медведев является победителем одного турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США 2021 года. Его наивысшая позиция в мировом рейтинге — первая строчка, которой он достиг в феврале 2022-го.