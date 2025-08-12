Теннис
12 августа, 14:18

Роддик — о спаде Медведева: «Сейчас переломный момент, но его сильно недооценивают»

Алина Савинова

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик поделился мыслями о причинах спада российского теннисиста Даниила Медведева.

Ранее 29-летний спортсмен во втором круге турнира в Цинциннати уступил австралийцу Адаму Уолтону, занимающему 85-е место в рейтинге АТР. Медведев потерпел пятое поражение в последних восьми матчах и девятое в сезоне от игрока, не входящего в топ-50 мирового рейтинга.

«Его результаты совсем не такие, к каким все привыкли. Это игра в кошки-мышки, где нужно пахать. Легких решений нет. Сейчас переломный момент: это новая реальность или временный спад уверенности, который можно скорректировать? Не знаю. Ставить против великих — рискованное дело. Главное, что хочу сказать: его сильно недооценивают, и сейчас он явно ищет варианты, как перезагрузиться», — сказал Роддик в своем подкасте Served.

В сезоне-2025 Медведев не выиграл ни одного турнира. В финале соревнований в Галле он уступил представителю Казахстана Александру Бублику. Последний трофей россиянин завоевал в мае 2023 года на турнире в Риме.

Теннис
Даниил Медведев
Энди Роддик
Takayama

