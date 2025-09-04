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У бывшей первой ракетки мира Бьорна Борга нашли рак

Алина Савинова

Бывшей первой ракетке мира Бьорну Боргу диагностировали рак предстательной железы, сообщает газета Expressen.

Как отмечает источник, об этом 69-летний швед рассказал в автобиографической книге «Биение сердца», которую можно приобрести в Италии до официального старта продаж 18 сентября. Книга написана экс-теннисистом в соавторстве с его женой Патрисией.

Борг является 11-кратным победителем турниров «Большого шлема» — он шесть раз выигрывал «Ролан Гаррос» и пять раз становился чемпионом Уимблдона. Швед объявил о завершении карьеры в январе 1983-го в возрасте 26 лет, однако в начале 90-х он сделал попытку вернуться в профессиональный теннис. Не выиграв ни одного матча за три сезона, Борг окончательно ушел из спорта в 1993-м.

В 1987 году швед был включен в Международный зал теннисной славы.

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Теннис
Бьорн Борг
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