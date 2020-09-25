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Экс-первая ракетка мира Беккер может оказаться в тюрьме

05:27
Борис Беккер. Фото Sky
Борис Беккер. Фото Sky
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Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер может оказаться за решеткой. По информации Sky, немецкому теннисисту, который в 2017 году решением суда был признан банкротом, грозит до 7 лет тюрьмы за сокрытие активов.

Беккер скрыл от властей свою долю в компании Breaking Data Corp, несколько банковских счетов и квартиру в Челси. Бывший спортсмен отрицает вину.

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