Экс-партнер Федерера по парному разряду обвинен в изнасиловании

Бывший швейцарский теннисист Ив Аллегро обвинен в изнасиловании, информирует Tennis World USA. Как отмечается, инцидент произошел пять лет назад. Пьяный Аллегро после форума европейских тренеров в Таллине провел ночь с бывшей теннисисткой, также употреблявшей алкоголь.

Утром девушка обнаружила у себя на теле синяки и ссадины, а одежда была разорвана. Только потом она вспомнила, что Аллегро силой заставил ее заняться сексом.

Из переписки стало ясно, что Аллегро частично подтвердил произошедшее. Теперь его ждет суд, который пройдет 9 декабря.

Аллегро завоевал три титула ATP в парном разряде. В паре с соотечественником Роджером Федерером он победил на турнирах в Вене (2003) и Галле (2005).