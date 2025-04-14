Экс-футболист Смертин рассказал, как готовился к марафону 250 км в Сахаре

Бывший полузащитник сборной России по футболу Алексей Смертин заявил, что шесть месяцев готовился к 250-километровому марафону в пустыне Сахара.

«О марафоне в Сахаре я узнал, уже бегая обычные марафоны 42 км. Я прочитал статью о бывшем футболисте Луисе Энрике. Он пробежал этот марафон после карьеры — семь дней, шесть этапов, 250 км. Я тогда подумал, что такие безумные дистанции бегут сумасшедшие люди. Потом постепенно пришел к тому, что я могу это сделать, хорошо тренируясь и задавшись целью. Я готовился шесть месяцев, приехал сюда, пробежал Сахару», — приводит NEWS.ru слова экс-футболиста.

Смертин завершил игровую карьеру в 2008 году. На клубном уровне он выступал за московское «Динамо», «Локомотив», «Челси», «Фулхэм», «Бордо» и другие команды.