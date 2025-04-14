Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

14 апреля, 23:04

Экс-футболист Смертин рассказал, как готовился к марафону 250 км в Сахаре

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник сборной России по футболу Алексей Смертин заявил, что шесть месяцев готовился к 250-километровому марафону в пустыне Сахара.

«О марафоне в Сахаре я узнал, уже бегая обычные марафоны 42 км. Я прочитал статью о бывшем футболисте Луисе Энрике. Он пробежал этот марафон после карьеры — семь дней, шесть этапов, 250 км. Я тогда подумал, что такие безумные дистанции бегут сумасшедшие люди. Потом постепенно пришел к тому, что я могу это сделать, хорошо тренируясь и задавшись целью. Я готовился шесть месяцев, приехал сюда, пробежал Сахару», — приводит NEWS.ru слова экс-футболиста.

Алексей Смертин на&nbsp;марафоне в&nbsp;Сахаре.Смертин — сверхчеловек: пробежал 250 километров по Сахаре! Сделал это намного быстрее Луиса Энрике

Смертин завершил игровую карьеру в 2008 году. На клубном уровне он выступал за московское «Динамо», «Локомотив», «Челси», «Фулхэм», «Бордо» и другие команды.

Источник: NEWS.ru
Алексей Смертин
Футбол
Читайте также
«Трактор» отыгрался с 0:3 и победил минское «Динамо» в овертайме
РФС начал проверку матча «Урал» — «Нефтехимик» после вброса о «договорняке»
Американские компании теряют прибыль в торговой войне с Китаем. Что пишут СМИ
Ходил с пивом в номер к 11-летней и предлагал массаж: фигуристка Жилина из академии Плющенко обвинила бывшего тренера в домогательствах
Озвучивавший Брюса Уиллиса актер Владимир Герасимов умер на 75-м году жизни
Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Популярное видео
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рублев — о победе на старте турнира в Барселоне: «С самого начала я старался играть по-настоящему агрессивно»

Монфис снялся с турнира в Мюнхене

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости