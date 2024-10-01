Чесноков: «Теннис в Китае очень бурно развивается»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отметил, что теннис в Китае стал прогрессировать сумасшедшими темпами.

«Теннис в Китае очень бурно развивается. Их игроки добились впечатляющего прогресса, в прошлом году появился первый китайский победитель турнира ATP, они стали лучшими на Олимпиаде. Я думаю, теннис становится очень популярным в Китае, но и раньше люди ходили на него, так как там проводится один из крупнейших турниров серии «мастерс» в Шанхае, куда приезжают лучшие из лучших», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В Китае на данный момент проходит серия турниров ATP и WTA. На Олимпийских играх 2024 года в Париже китайские теннисисты завоевали золото и серебро.