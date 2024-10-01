Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:45

Чесноков: «Теннис в Китае очень бурно развивается»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отметил, что теннис в Китае стал прогрессировать сумасшедшими темпами.

«Теннис в Китае очень бурно развивается. Их игроки добились впечатляющего прогресса, в прошлом году появился первый китайский победитель турнира ATP, они стали лучшими на Олимпиаде. Я думаю, теннис становится очень популярным в Китае, но и раньше люди ходили на него, так как там проводится один из крупнейших турниров серии «мастерс» в Шанхае, куда приезжают лучшие из лучших», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В Китае на данный момент проходит серия турниров ATP и WTA. На Олимпийских играх 2024 года в Париже китайские теннисисты завоевали золото и серебро.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Читайте также
Автобус с болельщиками ГК «Виктор» попал в огненное ДТП на Кубани
Производственный календарь в 2024–2025-м: праздничные и рабочие дни
Песня сердца: скончался Вячеслав Добрынин
Французский фигурист Эмоз близок к завершению карьеры
Народный артист РФ Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет. Биография
Девушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезона
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости