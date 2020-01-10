Экоактивистка Тунберг присоединилась к акции против Федерера

Известная экологическая активистка Грета Тунберг присоединилась к акции, которая направлена против сотрудничества швейцарского теннисиста Роджера Федерера с банком Credit Suisse, сообщает AS.

Юная активистка из Швеции присоединилась к акции против Федерера, которая называется Rogerwakeupnow («Роджер, проснись сейчас же»).

17-летняя Тунберг ретвитнула призыв к Федереру прекратить сотрудничество с банком Credit Suisse, который инвестирует в добычу полезных ископаемых и, следовательно, причиняет вред окружающей среде.

Fктивисты уже выходили на пикеты с плакатами «Credit Suisse уничтожает планету. Роджер, ты их поддерживаешь?»