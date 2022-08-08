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Сегодня, 11:55

Егор Яцык рассказал о целях Сафиуллина на этот сезон

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Наставник российского теннисиста Романа Сафиуллина Егор Яцык рассказал, что очень важно провести правильную предсезонную подготовку, чтобы в следующем году результаты пошли вверх.
«Наша задача — до конца года зайти в топ-100, попасть в основную сетку Australian Open-2023, — рассказал «СЭ» Яцык. — Затем провести хорошую предсезонку и уже в следующем году показывать стабильные результаты. Слишком большие нагрузки невозможно дать по ходу сезона, так как нужно играть турниры. Плюс еще не до конца понимаю физические возможности Романа. Прошел слишком короткий промежуток времени. Важно не перегрузить своего игрока, удержать, что у него есть, и добавить навыков, чтобы он дальше развивался.

Это долгая работа. С Асланом [Карацевым] никто не видел, как мы пахали два года. До успеха в Австралии. Это было очень тяжелое время, но был заложен такой фундамент, который позволил ему пробиться в топ-20 в возрасте 28 лет. Это единичный случай».

Сейчас Сафиуллин идет на 122-м месте в рейтинге ATP. В конце июля он выиграл «Челленджер» в Нур-Султане.

Полностью интервью Егора Яцыка читайте на сайте «СЭ»

Теннис
Роман Сафиуллин
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