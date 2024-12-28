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«Его фонд оплатил несколько операций для детей». Мама Рублева — о благотворительной миссии сына

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Марина Марьенко — мама Андрея Рублева — рассказала о том, как теннисист через свой фонд помогает больным детям.

«Мне нравится, что он завоевал любовь очень многих людей. Невозможно вот так взять и быть самым любимым игроком мира на сегодняшний момент. Не самым, конечно, основным, одним из самых любимых игроков, особенно у детей.

Нельзя не отметить и его детский фонд. Об этом мало кто знает и мало кто пишет. Все говорят о его характере, психозах, а то, что он спасает детей, об этом никто не знает. И спас, действительно, провел несколько операций. Его фонд оплатил несколько операций для детей из разных стран с определенным заболеванием.

Он говорит, что пока у него финансовая составляющая не такая, что он мог бы многих детей профинансировать. Мы находим детей, есть специальный менеджер, который этим занимается. Я до слез, когда он мне рассказывал, каких деток они спасли, показывал фотографии. Не могу сказать, что он встал на ноги. Он не обзавелся многим, чем следовало бы обзавестись, но уже помогает.

В силу [текущей] ситуации и финансовая составляющая не так хороша, многие не заключают с ними рекламные контракты. Им без этого сложновато, команду нужно финансировать, у него она большая, расход большой. И несмотря на это, он все равно выделил деньги, чтобы помочь людям, вообще детям. Это сильная вещь, считаю, что парень молодец», — рассказала Марьенко в интервью BBTennis.

В прошедшем сезоне Рублев выиграл два турнира — ATP250 в Гонконге и «мастерс» в Мадриде. За год теннисист заработал 5,6 миллионов долларов призовых.

Теннис
Андрей Рублев
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