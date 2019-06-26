21:03 | Теннис — ATP

Эдмунд и Симон пробились в четвертьфинал турнира в Истборне, Джере выбыл

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Результаты матчей второго раунда турнира АТР в Истборне (Великобритания).

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Nature Valley International

Призовой фонд 684 080 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Кайл Эдмунд (Великобритания, 3, WC) - Кэмерон Норри (Великобритания) - 6:2, 6:2

Жиль Симон (Франция, 6) - Николас Харри (Чили) - 6:2, 6:4

Дэниэл Эванс (Великобритания, WC) - Пьер-Юг Эрбер (Франция) - 6:3, 7:5

Томас Фаббиано (Италия, Q) - Ласло Джере (Сербия, 2) - 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/nottingham/2019/

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