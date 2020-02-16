Эдмунд и Сеппи сыграют в финале турнира в Нью-Йорке
05:00
Британец Кайл Эдмунд в полуфинале турнира в Нью-Йорке (США) победил серба Миомира Кецмановича — 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 13 минут.
В финале Эдмунд сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP New York Open
Призовой фонд 719 320 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Кайл Эдмунд (Великобритания, 8) — Миомир Кецманович (Сербия, 6) — 6:1, 6:4
Андреас Сеппи (Италия) —Джейсон Джанг (Тайвань) — 6:3, 6:2
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