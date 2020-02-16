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Эдмунд и Сеппи сыграют в финале турнира в Нью-Йорке

05:00

Британец Кайл Эдмунд в полуфинале турнира в Нью-Йорке (США) победил серба Миомира Кецмановича — 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 13 минут.

В финале Эдмунд сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP New York Open

Призовой фонд 719 320 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Кайл Эдмунд (Великобритания, 8) — Миомир Кецманович (Сербия, 6) — 6:1, 6:4

Андреас Сеппи (Италия) —Джейсон Джанг (Тайвань) — 6:3, 6:2

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/atp/memfis/2020/

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