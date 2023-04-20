Джумхур в третьем круге турнира в Боснии и Герцеговине может сыграть с Рублевым
Теннисист Дамир Джумхур обыграл француза Ришара Гаске (6:4, 1:6, 7:6 (7:3) во втором круге турнира в Баня-Луке.
В третьем круге он сыграет с победителем пары Хуан Пабло Варильяс (Перу) — Андрей Рублев (Россия, 2).
Баня-Лука (Босния и Герцеговина)
Турнир ATP Srpska Open
Призовой фонд 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, WC) — Ришар Гаске (Франция, 7) — 6:4, 1:6, 7:6 (7:3)
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