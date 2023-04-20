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Сегодня, 17:01

Джумхур в третьем круге турнира в Боснии и Герцеговине может сыграть с Рублевым

Виктория Кравченко
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Теннисист Дамир Джумхур обыграл француза Ришара Гаске (6:4, 1:6, 7:6 (7:3) во втором круге турнира в Баня-Луке.

В третьем круге он сыграет с победителем пары Хуан Пабло Варильяс (Перу) — Андрей Рублев (Россия, 2).

Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

Турнир ATP Srpska Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, WC) — Ришар Гаске (Франция, 7) — 6:4, 1:6, 7:6 (7:3)

Андрей Рублев
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