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Сегодня, 17:08

Мпеши-Перрикар в трех сетах обыграл Тиафо и вышел во второй круг «мастерса» в Париже

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31-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпеши-Перрикар обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо на старте «мастерса» в Париже — 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 5 минут. Тиафо 10 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2 заработанных. У Мпеши-Перрикара 29 эйсов, 13 двойных и 1 реализованный брейк из 1 возможного.

Во втором круге турнира в столице Франции Мпеши-Перрикар встретится с победителем встречи Карен Хачанов (Россия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джованни Мпетши Перрикар (Франция, WC) — Фрэнсис Тиафо (США, 14) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:3

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