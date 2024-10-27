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Мпеши-Перрикар обыграл Шелтона в финале турнира в Базеле

Руслан Минаев
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Француз Джованни Мпеши-Перрикар победил американца Бена Шелтона в финале турнира в Базеле — 6:4, 7:6 (7:4).

Матч длился 1 час 28 минут. 50-я ракетка мира Мпеши-Перрикар сделал за игру 22 эйса и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов.

21-летний француз выиграл второй турнир ATP в карьере.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 256 480 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Джованни Мпеши-Перрикар (Франция) — Бен Шелтон (США, 6) — 6:4, 7:6 (7:4)

Теннис
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