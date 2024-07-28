Томпсон обыграл Цзюньчэн и вышел в финал турнира в Атланте
Австралийский теннисист Джордан Томпсон победил китайца Шана Цзюньчэна в полуфинале турнира ATP 250 в Атланте.
Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 22 минуты.
В финале турнира Томпсон сыграет с победителем матча Есихито Нисиока (Япония) — Артур Риндеркнех (Франция).
Атланта (США)
Турнир ATP Atlanta Open
Призовой фонд 756 020 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Джордан Томпсон (Австралия, 4) — Шан Цзюньчэн (Китай, Q) — 6:3, 4:6, 6:3
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