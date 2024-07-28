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Сегодня, 00:42

Томпсон обыграл Цзюньчэн и вышел в финал турнира в Атланте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Австралийский теннисист Джордан Томпсон победил китайца Шана Цзюньчэна в полуфинале турнира ATP 250 в Атланте.

Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 22 минуты.

В финале турнира Томпсон сыграет с победителем матча Есихито Нисиока (Япония) — Артур Риндеркнех (Франция).

Атланта (США)

Турнир ATP Atlanta Open

Призовой фонд 756 020 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Джордан Томпсон (Австралия, 4) — Шан Цзюньчэн (Китай, Q) — 6:3, 4:6, 6:3

Теннис
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