Джонсон вышел во второй круг турнира в Вашингтоне
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Американец Стив Джонсон одержал победу в первом круге турнира в Вашингтоне. В двух сетах он переиграл Рамкумара Раманатана из Индии — 6:3, 7:6 (7:0).
Следующим соперником американского теннисиста будет австралиец Алекс Де Минаур.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Стив Джонсон (США) — Рамкумар Раманатан (Индия, Q) — 6:3, 7:6 (7:0)
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