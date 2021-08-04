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Tokyo 2020
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Джонсон вышел во второй круг турнира в Вашингтоне

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Американец Стив Джонсон одержал победу в первом круге турнира в Вашингтоне. В двух сетах он переиграл Рамкумара Раманатана из Индии — 6:3, 7:6 (7:0).

Следующим соперником американского теннисиста будет австралиец Алекс Де Минаур.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стив Джонсон (США) — Рамкумар Раманатан (Индия, Q) — 6:3, 7:6 (7:0)

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Евгений Козинов все материалы автора

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