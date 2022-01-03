Джонсон сыграет с Хачановым во втором раунде турнира в Аделаиде
16:42
Американский теннисист Стив Джонсон победил австралийца Александра Вукича (6:4, 2:6, 6:4) в матче первого раунда турнира АТР в Аделаиде (Австралия).
Следующим соперником американца станет россиянин Карен Хачанов.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 521 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Стив Джонсон (США) — Александр Вукич (Австралия, WC) — 6:4, 2:6, 6:4
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