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Джонсон сыграет с Хачановым во втором раунде турнира в Аделаиде

16:42
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Американский теннисист Стив Джонсон победил австралийца Александра Вукича (6:4, 2:6, 6:4) в матче первого раунда турнира АТР в Аделаиде (Австралия).

Следующим соперником американца станет россиянин Карен Хачанов.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стив Джонсон (США) — Александр Вукич (Австралия, WC) — 6:4, 2:6, 6:4

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