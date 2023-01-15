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Макинрой: «Думаю, как только Надаль почувствует, что не может выиграть турнир «Большого шлема», он остановится»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой поделился мнением о том, когда испанский теннисист Рафаэль Надаль завершит карьеру.

«Трудно списать Рафу со счетов, учитывая то, что он так хорошо выступил в прошлом году. Я не ожидал, что он покажет такой результат. Так что я продолжаю им восхищаться.
Удивительно, каким голодным до побед он все еще остается при всем том успехе, которого добился. Другие игроки должны брать с него пример.

Очевидно, что в 36 лет ваше тело многое может принять, но в какой-то момент оно сдастся. Будет ли это в этом году? Я не знаю. В следующем году? Как долго он еще сможет делать это на высоком уровне? Думаю, как только он почувствует, что не может выиграть турнир «Большого шлема», он остановится», - приводит Eurosport слова Макинроя.

Ранее немец Александр Зверев предположил, что Надаль завершит карьеру на «Ролан Гаррос». Однако испанец опроверг его слова.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/australian-open/2023/your-body-can-only-take-so-much-john-mcenroe-wades-in-to-rafael-nadal-retirement-debate_sto9319628/story.shtml
Теннис
Джон Макинрой
Рафаэль Надаль
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