Макинрой: «Думаю, как только Надаль почувствует, что не может выиграть турнир «Большого шлема», он остановится»

Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой поделился мнением о том, когда испанский теннисист Рафаэль Надаль завершит карьеру.

«Трудно списать Рафу со счетов, учитывая то, что он так хорошо выступил в прошлом году. Я не ожидал, что он покажет такой результат. Так что я продолжаю им восхищаться.

Удивительно, каким голодным до побед он все еще остается при всем том успехе, которого добился. Другие игроки должны брать с него пример.

Очевидно, что в 36 лет ваше тело многое может принять, но в какой-то момент оно сдастся. Будет ли это в этом году? Я не знаю. В следующем году? Как долго он еще сможет делать это на высоком уровне? Думаю, как только он почувствует, что не может выиграть турнир «Большого шлема», он остановится», - приводит Eurosport слова Макинроя.

Ранее немец Александр Зверев предположил, что Надаль завершит карьеру на «Ролан Гаррос». Однако испанец опроверг его слова.