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Макинрой – о допинге Синнера: «Эта новость удивляет и шокирует»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой отреагировал на новость о том, что итальянский теннисист Янник Синнер сдал два положительных допинг-теста в марте этого года.

Итальянец был признан невиновным после тестов, которые подтвердили наличие в его организме клостебола.

«Я понимаю, что теннисисты сдают тесты едва ли не чаще, чем в любом другом виде спорта. Эта новость появилась только что. Безусловно, она удивляет и шокирует. Особенно учитывая, что это произошло в марте – прошло шесть месяцев, и об этом впервые кто-то услышал.

Я не знаю, как они разделяют всех, кто говорил о непреднамеренности. Кто-то другой говорит то же самое и его дисквалифицируют. Симона Халеп сказала это, и ее отстранили на 18 месяцев. Синнер сказал, что это было неосознанно, но его не отстранили. 

Очевидно, что игроки хотят универсальных решений. На данный момент Синнер является первой ракеткой мира. Это удивительная новость для всех нас», – приводит слова Макинроя Tennis Now.

Независимый трибунал постановил, что вещество попало в организм теннисиста через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на его пальце.

 

Теннис
Джон Макинрой
Янник Синнер
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