Джоковичу вручили приз первой ракетки мира по итогам года после победы над Руудом
18:28
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда (7:6 (7:4), 6:2) в матче Итогового турнира АТР. После этого ему вручили приз первого номера рейтинга по итогам года.
Ранее серб уже обеспечил себе первое место по итогам сезона. Он стал лидером мирового рейтинга в седьмой раз, что является рекордом. По этому показателю он победил американца Пита Сампраса, который шесть раз был лучшим в мире по итогам года.
Напомним, что также в группе с Джоковичем и Руудом сыграют россиянин Андрей Рублев и грек Стефанос Циципас. Их матч начнется в 23.00 по московскому времени.
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