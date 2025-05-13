Джоковича заметили на тренировке под руководством Бориса Босняковича

Сербский теннисист Новак Джокович готовится к стартующему 19 мая турниру в Женеве под руководством тренера Бориса Босняковича. Их заметили за тренировками в Белграде, сообщает Punto de Break.

Ранее Джокович и его соотечественник Боснякович уже работали вместе: в 2024 году тренер входил в команду 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и Олимпиаде в Париже, на которой теннисист одержал победу.

Не исключено, что Джокович будет готовиться вместе с Босняковичем к ближайшему «Ролан Гаррос», который будет проходить с 25 мая по 8 июня 2025 года.