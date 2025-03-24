Теннис
24 марта, 13:30

Джокович заявил, что возвращение на первую строчку рейтинга больше не является его главной целью

Алина Савинова

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что не ставит перед собой цель вернуться на первую строчку мирового рейтинга. На данный момент 37-летний спортсмен является пятой ракеткой мира.

«Сейчас все иначе, чем несколько лет назад или большую часть моей карьеры, если честно. Я буду счастлив выиграть «Большой шлем» и крупный турнир, а не стать первой ракеткой мира. В данный момент это для меня важнее», — цитирует Джоковича Reuters.

Серб отметил, что хотел бы превзойти рекорд Джимми Коннорса по количеству титулов АТР в одиночном разряде (109). Однако, по словам Джоковича, это непростая для него задача.

«Было бы определенно потрясающе достичь этого рекорда. Коннорс — это тот, кем я действительно восхищаюсь и кого уважаю. Он всегда поддерживает меня на публике, и я благодарен ему за это. Но, опять же, сейчас мне, вероятно, сложнее этого достичь, чем несколько лет назад. Я буду идти шаг за шагом. Посмотрим. Я не знаю, как долго буду соревноваться, но я все еще получаю удовольствие, когда играю хорошо», — добавил теннисист.

Джокович за карьеру выиграл 99 турниров на уровне АТР в одиночном разряде. На его счету 24 титула «Больших шлемов», он является рекордсменом по этому показателю наряду с Маргарет Корт.

