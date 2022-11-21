Джокович заявил, что считает себя лучшим теннисистом

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что считает себя лучшим теннисистом в мире.

«Рейтинг показывает, кто провёл наилучший сезон. Алькарас — номер один в мире. Что тут еще сказать? Однако мысленно я всегда считаю себя лучшим игроком мира. У меня такой менталитет, такой подход. Ничего не меняется, кто бы ни был соперником, какое бы ни было покрытие, какой бы сезон по счёту я ни проводил. Амбиции максимально высоки», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

20 ноября 35-летний серб в шестой раз стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв в финале норвежца Каспера Рууда (7:5, 6:3). По этому показателю он сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером.