Джокович заявил, что первым поздравит Медведева в случае его выхода на первое место в рейтинге ATP

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о россиянине Данииле Медведеве, который на этой неделе может возглавить рейтинг ATP.

Медведев учувствует в турнире в Мехико (Мексика), а серб — в Дубае (ОАЭ). Расстановка в рейтинге будет зависеть от их выступлений.

«Это когда-нибудь произойдет. Медведев станет первой ракеткой мира. Если это случится на этой неделе, я буду первым, кто его поздравит», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Отметим, для Джоковича турнир в Дубае станет первым после скандала в Австралии.