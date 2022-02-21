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Сегодня, 10:35

Джокович заявил, что первым поздравит Медведева в случае его выхода на первое место в рейтинге ATP

Джокович прокомментировал возможный выход Даниила Медведева на первое место рейтинга ATP
Виктория Кравченко
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о россиянине Данииле Медведеве, который на этой неделе может возглавить рейтинг ATP.

Медведев учувствует в турнире в Мехико (Мексика), а серб — в Дубае (ОАЭ). Расстановка в рейтинге будет зависеть от их выступлений.

«Это когда-нибудь произойдет. Медведев станет первой ракеткой мира. Если это случится на этой неделе, я буду первым, кто его поздравит», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Отметим, для Джоковича турнир в Дубае станет первым после скандала в Австралии.

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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