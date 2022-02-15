Джокович заявил, что не собирается вакцинироваться и готов в дальнейшем пропускать турниры «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не собирается вакцинироваться от коронавируса и готов пропускать турниры, на которые не допускают невакцинированных игроков.

«Я никогда не выступал против вакцинации. Я понимаю, что все прикладывают огромные усилия, чтобы справиться с вирусом. Надеюсь, что скоро все это закончится. Вакцинация — это самое большое усилие из всего, что было сделано — наверное, вакцинировано уже больше половины планеты.



Я отношусь к этому с уважением, но я всегда поддерживал свободу выбора в том, что человеку делать со своим телом. Для меня вопрос вакцинации — это решение, что правильно, а что неправильно для конкретного человека. Я, как элитный спортсмен, всегда внимательно относился ко всему, что может попасть в мою еду, биодобавки, воду, спортивные напитки — в общем, во все, что подпитывает мое тело. На основании той информации, которая у меня есть, я на сегодняшний день не собираюсь вакцинироваться.



Я — часть большого спорта, в который играют по всему миру каждую неделю и прекрасно понимаю последствия своего решения. Я был готов к тому, что не смогу попасть в Австралию. Я понимаю, что сейчас я не могу попасть на большинство турниров из-за того, что не вакцинировался. Это цена, которую я готов заплатить. Так ли я серьезно волнуюсь из-за этого укола? Да. Готов ли я пропустить Roland Garros? Да, это цена, которую я готов заплатить. Готов ли я пропустить «Уимблдон»? Да. Почему? Потому что мои принципы и отношение к своему собственному телу гораздо важнее, чем какие-либо титулы. Я стараюсь максимально ладить со своим телом», — сказал в интервью BBC Джокович.

В январе Джокович пропустил Australian Open. Серб был депортирован из Австралии 16 января. Звезде тенниса также запретили посещать страну в течение трех лет. 14 января австралийские власти аннулировали визу сербского спортсмена и приняли решение о его депортации.

Проблемы Джоковича возникли из-за того, что виза серба не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Кроме того, в документах были обнаружены несоответствия заявленных сведений реальным данным.