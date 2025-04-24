Джокович заявил, что мог бы в будущем стать тренером Медведева

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что он хотел бы в будущем присоединиться к команде россиянина Даниила Медведева.

По словам 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», у него всегда были хорошие отношения с Медведевым, и он считает россиянина не только одним из лучших игроков в мире, но и одним из самых умных с точки зрения теннисного IQ.

«Я бы хотел быть там, если смогу, в качестве советника или какого-то наставника. Я могу помочь в любом случае, поддержать его команду, и его команда всегда старалась быть для меня доступной и для других молодых игроков. То же самое я говорил Даниилу... Однажды да, я хотел бы рассмотреть возможность стать частью его команды», — сказал Джокович в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Больше!».

Однако серб отметил, что, прежде всего, ему нужно завершить свою карьеру. Пока он не знает, когда этой произойдет.

Ранее Медведев заявил, что если бы ему можно было бы выбрать любого тренера и отдать за это весь свой гонорар, он бы предпочел Джоковича.