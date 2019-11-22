Джокович заменил Типсаревича в парном матче с россиянами

Сборная России в четвертьфинале Кубка Дэвиса играет с командой Сербии (0:1, первый сет). В парном матче Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли против Новака Джоковича и Виктора Троицки.

Первоначально Троицки должен был сыграть в паре с Янко Типсаревичем, но тренерский штаб сборной Сербии произвел замену.

Победитель противостояния за право выйти в финал обновленного турнира поспорит с командой Канады.