Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    ATP

Джокович заменил Типсаревича в парном матче с россиянами

16:17
Теги:

Сборная России в четвертьфинале Кубка Дэвиса играет с командой Сербии (0:1, первый сет). В парном матче Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли против Новака Джоковича и Виктора Троицки.

Первоначально Троицки должен был сыграть в паре с Янко Типсаревичем, но тренерский штаб сборной Сербии произвел замену.

Победитель противостояния за право выйти в финал обновленного турнира поспорит с командой Канады.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир