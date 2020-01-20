Джокович вышел во второй раунд Australian Open, одержав 900-ю победу в турнирах ATP

Сербский теннисист Новак Джокович в первом раунде Australian Open обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 7:6, 6:2, 2:6, 6:1.

Матч длился 2 часа 17 минут. Серб сделал 14 эйсов, совершил три двойные ошибки и взял 7 брейк-пойнтов из 11. Штруфф 13 раз подал на вылет, сделал 7 двойных ошибок и выиграл 4 брейка из 5.

Для Джоковича это 900-я победа на турнирах серии ATP.

В следующем раунде вторая ракетка мира встретится с обедителем пары Тацума Ито — Праджнеш Гуннесваран.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 7:6, 6:2, 2:6, 6:1