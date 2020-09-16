Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Джокович вышел в третий круг турнира в Риме

15:31
Теги:

Новак Джокович в двух сетах (6:3, 6:2) разобрался с итальянцем Сальваторе Карузо и вышел в третий круг турнира в Риме. Общая длительность матча составила час и 24 минуты. Следующим соперником серба станет победитель матча Марко Чикенатто — Филипп Краинович.

Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 465 045 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Сальваторе Карузо (Италия, WC) — 6:3, 6:2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир