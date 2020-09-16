Джокович вышел в третий круг турнира в Риме

Новак Джокович в двух сетах (6:3, 6:2) разобрался с итальянцем Сальваторе Карузо и вышел в третий круг турнира в Риме. Общая длительность матча составила час и 24 минуты. Следующим соперником серба станет победитель матча Марко Чикенатто — Филипп Краинович.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 465 045 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Сальваторе Карузо (Италия, WC) — 6:3, 6:2