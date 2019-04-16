Джокович вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Сербский теннисист и первый сеянный соревнований Новак Джокович обыграл немца Филиппа Кольшрайбера во втором круге турнира в Монте-Карло – 6:3, 4:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 37 минут.

Во третьем круге 31-летний Джокович встретится с победителем пары Тэйлор Фритц (США) – Диего Шварцман (Аргентина).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:3, 4:6, 6:4