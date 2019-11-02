Джокович вышел в финал турнира в Париже
17:51
Серб Новак Джокович вышел в финал турнира в Париже. В полуфинале он в двух сетах переиграл Григора Димитрова из Болгарии.
Второй финалист определится в противостоянии Рафаэля Надаля и Дениса Шаповалова.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Григор Димитров (Болгария) — 7:6 (7:5), 6:4
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