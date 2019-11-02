Серб Новак Джокович вышел в финал турнира в Париже. В полуфинале он в двух сетах переиграл Григора Димитрова из Болгарии.

Второй финалист определится в противостоянии Рафаэля Надаля и Дениса Шаповалова.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Григор Димитров (Болгария) — 7:6 (7:5), 6:4