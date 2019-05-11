Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в финал турнира в Мадриде. В полуфинальном матче он обыграл австрийца Доминика Тима - 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

Соперником Джоковича в финале станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция) - Рафаэль Надаль (Испания).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 536 160 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) - Доминик Тим (Австрия, 5) - 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)