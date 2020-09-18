Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Серб Новак Джокович пробился в четвертьфинал турнира в столице Италии. В третьем круге он в двух сетах переиграл представителя Сербии Филипа Краиновича.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 465 045 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Филип Краинович (Сербия) — 7:6 (9:7), 6:3

Каспер Рууд (Норвегия) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:2, 7:6 (8:6)

Денис Шаповалов (Канада, 12) — Уго Умбер (Франция) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:4

Григор Димитров (Болгария, 15) — Янник Синнер (Италия, WC) — 4:6, 6:4, 6:4

Маттео Берреттини (Италия, 4) — Стефано Травалья (Италия, WC) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:1)