Джокович вышел в 1/4 финала турнира в Шанхае
11:34
Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл американца Джона Изнера в третьем круге турнира в Шанхае — 7:5, 6:3.
Их матч продолжался 1 час 16 минут. В 1/4 финала Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом или с поляком Хубертом Гуркачем.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 7 473 620 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Джон Изнер (США, 16) — 7:5, 6:3
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