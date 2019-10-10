Джокович вышел в 1/4 финала турнира в Шанхае

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл американца Джона Изнера в третьем круге турнира в Шанхае — 7:5, 6:3.

Их матч продолжался 1 час 16 минут. В 1/4 финала Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом или с поляком Хубертом Гуркачем.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Джон Изнер (США, 16) — 7:5, 6:3