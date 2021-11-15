Джокович выиграл стартовый матч на Итоговом чемпионате АТР
17:44
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда на групповом этапе Итогового турнира АТР в Турине.
Напомним, что также в группе с Джоковичем и Руудом сыграют россиянин Андрей Рублев и грек Стефанос Циципас.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 7 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Зеленая группа
Новак Джокович (Сербия, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 7:6 (7:4), 6:2
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