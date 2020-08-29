Джокович выиграл «Мастерс» в Нью-Йорке, первый турнир ATP после карантина
22:34
Серб Новак Джокович стал победителем турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке. В финальном матче первая ракетка мира обыграл Милоша Раонича из Канады.
Турнир Western & Southern Open стал первым в рамках ATP с февраля 2020 года. Ряд соревнований был перенесен и отменен из-за пандемии коронавируса.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 4 222 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Милош Раонич (Канада) — 1:6, 6:3, 6:4
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