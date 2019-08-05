Джокович возглавляет рейтинг АТР, Хачанов - восьмой, Медведев - девятый

Опубликована новая версия рейтинга АТР. Лидирует, как и раньше, сербский теннисист Новак Джокович.

Вторым идет испанец Рафаэль Надаль. На третьем месте швейцарец Роджер Федерер. В топ-10 два россиянина - Карен Хачанов (восьмое место) и Даниил Медведев (девятое). Андрей Рублев на 70-м месте.

Рейтинг АТР

5 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12415 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7460

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4755

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4045

6 (7). Кеи Нисикори (Япония) - 4040

7 (5). Александр Зверев (Германия) - 4005

8 (8). Карен Хачанов (Россия) - 2890

9 (10). Даниил Медведев (Россия) - 2745

10 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) - 2500

11 (9). Фабио Фоньини (Италия) - 2420

70 (49). Андрей Рублев (Россия) - 836