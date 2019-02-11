Джокович возглавляет рейтинг АТР, Хачанов - 11-й

Лидерство в новой версии рейтинга АТР сохраняет сербский теннисист Новак Джокович. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим - представитель Германии Александр Зверев.
Лучший среди россиян Карен Хачанов на 11-м месте. Даниил Медведев занимает 16-е место. 94-м идет Евгений Донской. Вернулся в топ-100 рейтинга Андрей Рублев - 99-е место.
Рейтинг АТР
Версия от 11 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10 955 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8320
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6475
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5060
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4845
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 4600
7 (7). Кеи Нисикори (Япония) – 4100
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3960
9 (9). Джон Изнер (США) – 3155
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) – 3140
11 (11). Карен Хачанов (Россия) – 2880
16 (16). Даниил Медведев (Россия) – 2160
94 (96). Евгений Донской (Россия) – 599
99 (101). Андрей Рублев (Россия) – 562