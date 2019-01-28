Джокович возглавляет рейтинг АТР, Хачанов - 11-й

После победы на Australian Open лидером рейтинга АТР остается сербский теннисист Новак Джокович.

На втором месте финалист турнира испанец Рафаэль Надаль. На третье место поднялся немецкий теннисист Александр Зверев. Ранее третью строчку занимал швейцарец Роджер Федерер, который теперь идет шестым. Лучший среди россиян Карен Хачанов на 11-м месте.

Рейтинг АТР

Версия от 28 января

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10955 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8320

3 (4). Александр Зверев (Германия) – 6475

4 (5). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5060

5 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4845

6 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 4600

7 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 4110

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3960

9 (10). Джон Изнер (США) – 3155

10 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3140

11 (11). Карен Хачанов (Россия) – 2880

16 (19). Даниил Медведев (Россия) – 2000

96 (96). Евгений Донской (Россия) – 599

100 (87). Андрей Рублев (Россия) – 575

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