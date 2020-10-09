Джокович восхищен игрой теннисистов-колясочников
Первая ракетка мира Новак Джокович в Twitter выразил восхищение игрой теннисистов-колясочников. Серб заснял финальный матч Roland Garros в мужском разряде для спортсменов с ограниченными возможностями.
«Восхищаюсь теннисистами-колясочниками. Меня очень вдохновляют их битвы на теннисном корте. Как они двигают колеса, поворачиваются и одновременно бьют по мячу? Действительно впечатляют. Приятно следить за Густаво Фернандесом и Синго Куниедой, настоящими чемпионами Roland Garros», — написал Джокович в Twitter.
Such an admiration for wheelchair tennis players. Truly inspiring to see them battle on the tennis court. How do they move the wheels, turn and hit the ball at the same time??? Truly amazing! Pleasure watching @gustifernandez4 @shingokunieda true champs ????? #RolandGarros pic.twitter.com/KMrCjYh7sX— Novak Djokovic (@DjokerNole) October 8, 2020