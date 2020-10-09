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Джокович восхищен игрой теннисистов-колясочников

00:14

Первая ракетка мира Новак Джокович в Twitter выразил восхищение игрой теннисистов-колясочников. Серб заснял финальный матч Roland Garros в мужском разряде для спортсменов с ограниченными возможностями.

«Восхищаюсь теннисистами-колясочниками. Меня очень вдохновляют их битвы на теннисном корте. Как они двигают колеса, поворачиваются и одновременно бьют по мячу? Действительно впечатляют. Приятно следить за Густаво Фернандесом и Синго Куниедой, настоящими чемпионами Roland Garros», — написал Джокович в Twitter.

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