Джокович восхищен игрой теннисистов-колясочников

Первая ракетка мира Новак Джокович в Twitter выразил восхищение игрой теннисистов-колясочников. Серб заснял финальный матч Roland Garros в мужском разряде для спортсменов с ограниченными возможностями.

«Восхищаюсь теннисистами-колясочниками. Меня очень вдохновляют их битвы на теннисном корте. Как они двигают колеса, поворачиваются и одновременно бьют по мячу? Действительно впечатляют. Приятно следить за Густаво Фернандесом и Синго Куниедой, настоящими чемпионами Roland Garros», — написал Джокович в Twitter.