Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Джокович вошел в заявку на Australian Open 2022 года

10:21
Новак Джокович. Фото Reuters
Новак Джокович. Фото Reuters
Теги:

Первая ракетка мира серб Новак Джокович подал заявку на участие в Открытом чемпионате Австралии 2022 года, сообщает пресс-служба турнира.

Отметим, для участия в турнире теннисисты должны быть дважды привиты. Статус Джоковича в этом вопросе пока неизвестен. Предполагается, что серб все еще не вакцинирован. Джокович является девятикратным чемпионом Australian Open.

Среди россиян в заявку вошли Даниил Медведев (2) и Андрей Рублев (5).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
У стрелявшего в московском МФЦ было при себе около 3 млн рублей
0