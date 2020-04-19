Джокович во время самоизоляции учит русский язык

Новак Джокович в Instagram провел эфир со швейцарцем Стэном Вавринкой. Серб рассказал, чем занимается на карантине. Сезон из-за пандемии коронавируса прерван до 13 июля.

— Сейчас подходящее время учиться чему-то новому, — рассказал Джокович. -К примеру, я люблю учить языки и стараюсь выучить как можно больше. Сейчас понемногу занимаюсь русским. Надо бы подтянуть французский, учу немецкий.

По данным на 19 апреля, в мире зарегистрированы 2 317 759 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 159 510 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 592 319 человек выздоровели за время пандемии.