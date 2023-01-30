Джокович вернулся на первое место в рейтинге ATP, Медведев выпал из топ-10
Сербский теннисист Новак Джокович вернулся на первое место в рейтинге ATP.
После победы на Australian Open у 35-летнего спортсмена 7070 очков, он опередил испанца Карлоса Алькараса (6730). Третью строчку занимает финалист минувшего Australian Open Стефанос Циципас (6195).
Лучшим из россиян в рейтинге ATP является Андрей Рублев, который поднялся на пятое место с 4200 очками. Даниил Медведев, занимавший до этого восьмую строчку, теперь находится на 12-й с 2750 очками.
Карен Хачанов поднялся с 20-го на 13-е место, у него 2515 очков.
Рейтинг ATP от 30 января 2023 года
1. (5) Новак Джокович (Сербия) — 7070 очков
2. (1) Карлос Алькарас (Испания) — 6730
3. (4) Стефанос Циципас (Греция) — 6195
4. (3) Каспер Рууд (Норвегия) — 5765
5. (6) Андрей Рублев (Россия) — 4200
6. (2) Рафаэль Надаль (Испания) — 3815
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12. (8) Даниил Медведев (Россия) — 2750
13. (20) Карен Хачанов (Россия) — 2515
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98. (82) Аслан Карацев (Россия) — 555
100. (97) Роман Сафиуллин (Россия) — 547