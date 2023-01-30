Джокович вернулся на первое место в рейтинге ATP, Медведев выпал из топ-10

Сербский теннисист Новак Джокович вернулся на первое место в рейтинге ATP.

После победы на Australian Open у 35-летнего спортсмена 7070 очков, он опередил испанца Карлоса Алькараса (6730). Третью строчку занимает финалист минувшего Australian Open Стефанос Циципас (6195).

Лучшим из россиян в рейтинге ATP является Андрей Рублев, который поднялся на пятое место с 4200 очками. Даниил Медведев, занимавший до этого восьмую строчку, теперь находится на 12-й с 2750 очками.

Карен Хачанов поднялся с 20-го на 13-е место, у него 2515 очков.

Рейтинг ATP от 30 января 2023 года

1. (5) Новак Джокович (Сербия) — 7070 очков

2. (1) Карлос Алькарас (Испания) — 6730

3. (4) Стефанос Циципас (Греция) — 6195

4. (3) Каспер Рууд (Норвегия) — 5765

5. (6) Андрей Рублев (Россия) — 4200

6. (2) Рафаэль Надаль (Испания) — 3815

...

12. (8) Даниил Медведев (Россия) — 2750

13. (20) Карен Хачанов (Россия) — 2515

...

98. (82) Аслан Карацев (Россия) — 555

100. (97) Роман Сафиуллин (Россия) — 547