Джокович в двух сетах обыграл Музетти и вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти в 1/4 финала «Мастерса» в Париже.
Матч завершился со счетом 6:0, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут.
Седьмая ракетка мира Джокович 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 23-й ракетки мира Музетти — 2 эйса, две двойные и один реализованный брейк-пойнт из одного.
За выход в финал турнира Джокович поборется с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Томми Пол (США).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 6) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:0, 6:3
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