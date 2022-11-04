Джокович в двух сетах обыграл Музетти и вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти в 1/4 финала «Мастерса» в Париже.

Матч завершился со счетом 6:0, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут.

Седьмая ракетка мира Джокович 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 23-й ракетки мира Музетти — 2 эйса, две двойные и один реализованный брейк-пойнт из одного.

За выход в финал турнира Джокович поборется с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Томми Пол (США).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 6) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:0, 6:3