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«Джокович, умри». В Сплите хулиганы оставили оскорбительное послание теннисисту

28 июня 2020, 10:10
Послание Джоковичу. Фото Dalmatinski Portal
Послание Джоковичу. Фото Dalmatinski Portal
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Хулиганы в хорватском Сплите оставили на стене оскорбительное послание сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, сообщает Dalmatinski Portal.

Ранее в Сербии и Хорватии на турнире, организованном Джоковичем, участники заразились коронавирусом, в том числе Борна Чорич, Виктор Троицки и Григор Димитров.

— Джокович, умри. Твоя смерть — наше единственное желание сейчас. Привет тебе из Сплита, да поможет нам бог, — написали хулиганы.

Позже администрация города закрасила надпись.

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