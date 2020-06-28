«Джокович, умри». В Сплите хулиганы оставили оскорбительное послание теннисисту

Хулиганы в хорватском Сплите оставили на стене оскорбительное послание сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, сообщает Dalmatinski Portal.

Ранее в Сербии и Хорватии на турнире, организованном Джоковичем, участники заразились коронавирусом, в том числе Борна Чорич, Виктор Троицки и Григор Димитров.

— Джокович, умри. Твоя смерть — наше единственное желание сейчас. Привет тебе из Сплита, да поможет нам бог, — написали хулиганы.

Позже администрация города закрасила надпись.