«Джокович, умри». В Сплите хулиганы оставили оскорбительное послание теннисисту
28 июня 2020, 10:10
Хулиганы в хорватском Сплите оставили на стене оскорбительное послание сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, сообщает Dalmatinski Portal.
Ранее в Сербии и Хорватии на турнире, организованном Джоковичем, участники заразились коронавирусом, в том числе Борна Чорич, Виктор Троицки и Григор Димитров.
— Джокович, умри. Твоя смерть — наше единственное желание сейчас. Привет тебе из Сплита, да поможет нам бог, — написали хулиганы.
Позже администрация города закрасила надпись.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...