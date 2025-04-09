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9 апреля 2025, 18:38

Джокович проиграл чилийцу Табило на старте «мастерса» в Монте-Карло

Руслан Минаев
Новак Джокович.
Фото AFP

Серб Новак Джокович выбыл из турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

5-я ракетка мира во втором круге уступил чилийцу Алехандро Табило в двух сетах со счетом 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 28 минут. 32-я ракетка мира реализовал 3 брейк-пойнта из 8, у Джоковича — 1 из 3.

Табило в третьем круге встретится с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Валентин Вашеро (Монако).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Алехандро Табило (Чили) — Новак Джокович (Сербия, 3) — 6:3, 6:4

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Новак Джокович
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