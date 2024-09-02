Джокович сыграет за сборную Сербии в Кубке Дэвиса

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович выступит за сборную Сербии в матче первого дивизиона мировой группы Кубка Дэвиса против Греции, сообщает пресс-служба турнира.

Помимо Джоковича, за сербскую команду также сыграют Душан Лайович, Миомир Кецманович и Хамад Меджедович. Встреча состоится в Белграде 14-15 сентября.

37-летний Джокович является обладателем Кубка Дэвиса 2010 года.

Ранее сербский теннисист вылетел с Открытого чемпионата США-2024. Он уступил австралийцу Денису Попырину в третьем круге (4:6, 4:6, 6:2, 4:6) и впервые с 2017 года остался без трофеев турниров «Большого шлема».