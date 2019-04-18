Джокович сыграет с Медведевым в четвертом круге турнира в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в следующий круг турнира в Монте-Карло, разгромив в двух сетах Тэйлора Фритца из США – 6:3, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

В четвертом круге первый сеяный соревнований Джокович сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который обыграл Стефаноса Циципаса.

В трех личных встречах Медведев ни разу не смог обыграть Джоковича.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) – Тэйлор Фритц (США) – 6:3, 6:0