Джокович сыграет с Медведевым в четвертом круге турнира в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в следующий круг турнира в Монте-Карло, разгромив в двух сетах Тэйлора Фритца из США – 6:3, 6:0.
Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
В четвертом круге первый сеяный соревнований Джокович сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который обыграл Стефаноса Циципаса.
В трех личных встречах Медведев ни разу не смог обыграть Джоковича.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) – Тэйлор Фритц (США) – 6:3, 6:0
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