Джокович сыграет с Циципасом в четвертьфинале турнира в Париже
18:56
Серб Новак Джокович победил представителя Великобритании Кайла Эдмунда в третьем круге турнира во Франции. В четвертьфинале Джокович встретится со Стефаносом Циципасом из Греции.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 7:6 (9:7), 6:1
Стефанос Циципас (Греция, 7) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 6:3, 6:4
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